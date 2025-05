Moretto - Juventus, accordo raggiunto per il rinnovo di McKennie: i dettagli

AFP via Getty Images



McKennie è un giocatore chiave per la Juventus

C'è chi ha saputo cambiare decisamente quelle che erano le aspettative. Chi è passato da outsider, in uscita e fuori rosa a perno della Juventus. Ecco, questo è proprio il centrocampista americano classe 1998 Weston. Lo ricorderete la scorsa estate quando Thiago Motta avrebbe voluto cederlo, quando era stato ad un passo dall'Aston Villa nello scambio con Douglas Luiz. Ecco, alla fine Weston è rimasto e viene abbastanza naturale oggi pensare che sia stata una fortuna per la Vecchia Signora.



Juventus, i dettagli del rinnovo di McKennie

Infatti, oggi l'americano è veramente una pedina chiave della rosa bianconera. In grado di adattarsi a ricoprire molteplici ruoli garantendo sempre prestazioni di livello. Un jolly alla corte di Tudor a cui difficilmente si può rinunciare. Trequartista, terzino, mezz'ala solo solo alcuni dei ruoli che ha dimostrato di saper ricoprire. Ecco quindi che è il momento di prolungare il suo contratto per tenerlo a Torino, come riferisce Matteo Moretto oggi.La Juventus e l'entourage del giocatore infatti avrebbero raggiunto negli ultimi giorni un accordo per il prolungamento fino al 2028. Risolti gli ultimi ostacoli a livello economico che riguardavano bonus e commissioni ed hanno raggiunto un accordo, al momento solo verbale ma che comunque verrà formalizzato a breve.





