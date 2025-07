Moretto - Juventus, proposto Rongier del Marsiglia: il suo profilo

Getty Images

Non solo Leonardo Balerdi, obiettivo per la difesa che piace molto a Igor Tudor ma che in questo momento risulta molto difficile da raggiungere. Laha individuato un altro profilo potenzialmente interessante in casa del, lì dove tra l'altro a breve dovrebbe finire Timothy Weah: si tratta di, centrocampista francese classe 1994 di piede destro, che con l'OM ha ancora un anno di contratto. Lo riferisce l'esperto di mercato Matteo Moretto sul proprio canale YouTube, specificando che il giocatore è stato proposto alla Juve ma al momento non è considerato una priorità.

Chi è Valentin Rongier

Stando a Transfermarkt, il valore attuale di Rongier si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Nella stagione appena conclusa il centrocampista ha collezionato 27 presenze complessive con la squadra di Roberto De Zerbi, per un totale di 1.728 minuti, con tre goal e un assist. Un altro nome da tenere d'occhio, dunque, tra i tanti presenti sul taccuino di Damien Comolli, che con il resto della dirigenza sta lavorando per consegnare a Igor Tudor una squadra davvero competitiva e con più elementi a disposizione in tutti i reparti, compreso appunto il centrocampo.