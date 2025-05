Getty Images

Moretto - Incontro a Firenze tra la Roma e Gasperini: cosa succede

2 ore fa



Gian Piero Gasperini sembra essere vicinissimo al lasciare l'Atalanta, nonostante la richiesta dei tifosi di firmare il rinnovo che lo legasse al club bergamasco ulteriormente. Il tecnico infatti sta trattando in maniera molto avanzata con la Roma.



Stando a quanto riferisce Matteo Moretto esperto di mercato sul proprio profilo X infatti in questi istanti sarebbe in corso una riunione a Firenze tra la Roma e il tecnico originario di Grugliasco. L'intento delle due parti sarebbe quello di arrivare ad un accordo definitivo. Si lavora per risolvere questo valzer delle panchine.