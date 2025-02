Getty Images



Gabriele Mulazzi, quando ha giocato con la Next Gen?

Gabrielesi trasferirà dalla Juventus Next Gen al Sion. La partenza è prevista per la giornata di domani, come riferisce Matteo Moretto. L'operazione si è chiusa nella giornata di sabato, si tratta di un trasferimento a titolo definitivo. La Vecchia Signora però avrò una percentuale di rivendita futura del giocatore.Il giocatore poche ore fa è sceso in campo agli. ordini di Massimo Brambilla nonostante la sua cessione fosse gia ultimata, una buona gara disputata contro il Potenza. Subentrato al 32' per l'infortunato Villa, fornisce l'assist per Afena-Gyan. Domani partenza direzione Sion.