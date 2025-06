Moretto - David si allontana dall'Italia: perché la Juventus può 'mollarlo'

43 minuti fa



Continua a tenere banco il futuro di Jonathan David, che lascia il Lille a parametro zero. Secondo le ultime informazioni però, l'attaccante canadese difficilmente giocherà in Italia, dove Napoli e Juventus si sono mosse. Come riferito da Matteo Moretto, il Napoli era avanzato tantissimo nella trattativa con il giocatore. I costi dell'operazione sono elevati nonostante sia a parametro zero; il Napoli aveva quasi raggiunto un accordo verbale sia sulle commissioni che sullo stipendio offrendo un contratto di quattro anni a più di 6 milioni netti a stagione.



In questo momento, riferisce Moretto, le percentuali di vedere David sono basse. E' da capire infatti anche se in generale la Juventus sia disposta a fare certi investimenti su giocatori a zero, pagando commissioni elevate. Dove andrà quindi il canadese? Ci sono club all'estero che stanno spingendo forte e potrebbero ingaggiarlo nei prossimi giorni.