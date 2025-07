Moretto - Conceicao è il primo obiettivo della Juventus: si aspettano novità a breve

Conceicao-Juventus, le ultime

Dal'idea della Juventus pernon è cambiata anche con la nuova dirigenza. C'è l'intenzione di non pagare la clausola rescissoriada 30 milioni di euro ma si vuole comunque provare a trattenere il giocatore che piace tantissimo aLa Juventus vuole trattare con il Porto per abbassare la cifra e sta valutando diverse opzioni a riguardo , come vi abbiamo raccontato. Per quanto riguarda la situazione di Conceicao, Matteo Moretto conferma l'importanza di questa operazione per la Juve perché riferisce il giornalista di come sia adesso il primo obiettivo che il club vuole chiudere. Per questo, si aspettano nuovi contatti con il Porto nei prossimi giorni per provare a raggiungere l'intesa.

Nel frattempo comunque, la Juventus lavora sempre per Jadon Sancho, con cui ci sono stati dei contatti anche nella giornata di ieri. Filtra ottimismo per trovare un accordo con il giocatore ma ancora non c'è la fumata bianca. Comolli "gioca" su più tavoli in attesa di capire se potrà concludere entrambe le operazioni.