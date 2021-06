Gerard Moreno, a Goal.com, ha difeso il suo compagno di nazionale Alvaro Morata: "E' un peccato che debba ricevere minacce per una partita di calcio. Non si devono superare certi limiti. Alvaro è un top player, guardarlo mentre si allena è incredibile: la voglia, tutto quello che dà alla Nazionale...E in partita lo stesso. Siamo giudicati per goal e assist, ma il calcio è molto di più".