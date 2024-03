Il comunicato della Juventus per la Giornata Internazionale della Donna.Non deve e non può essere solo un giorno, ma sicuramente l’otto marzo,, rappresenta un momento di riflessione, di attenzione, e non solo.Anche quest’annorinnova il suo impegno nella promozione dell'uguaglianza di genere dentro e fuori dal campo e lo fa unendo le forze con, una community di calcio femminile che incoraggia un maggiore coinvolgimento delle donne in questo sport e sfida qualsiasi barriera esistente che ad oggi tende a limitarlo, per lanciare un messaggio chiaro:Insieme abbiamo realizzato un’edizione limitata della loro iconica Tote Bagnella versione black, che rappresenta molto più di un accessorio: è un vero e proprio messaggio, tanto semplice quanto forte, rivolto a tutti, donne e uomini, affinché possano portare avanti il messaggio di uguaglianza anche nel calcio.Per questo, consapevoli del potere che ciascuno di noi ha, Juventus ha deciso di destinare l’intero ricavato aper ildello. L’obiettivo è aiutare a fornire alle nuove generazioni la possibilità di riconoscere ed esprimere il proprio sé, così da immaginarsi un futuro in qualsiasi settore desiderino, superando ogni stereotipo e abbracciando il rispetto e l’inclusione.Un messaggio forte, dicevamo, portato avanti indistintamente da tutte le persone all’interno di Juventus: non a caso sonoa prestare il loro volto per questa importante iniziativa, a nome di tutte le donne e tutti gli uomini bianconeri.Lesaranno disponibili solo sulloa partire da oggi.L’intero ricavato verrà devoluto a Fondazione Libellula, impresa Sociale con cui Juventus collabora dal 2022 e che, attraverso il proprio Network, opera nelle aziende con attività dedicate a contrastare stereotipi, pregiudizi e molestie, promuovendo l’empowerment e una cultura inclusiva. Realizza inoltre progetti di cura per supportare le donne che escono da situazioni di violenza, promuovere il loro reinserimento lavorativo, aiutare il personale degli ospedali a riconoscere i segni della violenza domestica, anche quelli invisibili. Lo Spazio Libellula è un’antenna sul territorio per promuovere l’inclusione, con attività di empowerment per donne e uomini, percorsi di supporto e sostegno alla genitorialità, laboratori per bimbi, bimbe e adolescenti improntati al superamento degli stereotipi e all’educazione all’equità.Insieme stiamo inoltre portando avanti un importante percorso formativo, dal titolo, volto a decostruire gli stereotipi di genere e a capire fino in fondo l’importanza delle parole che utilizziamo. La formazione ha coinvolto in 2 webinar online oltre 430 persone della Società, per 140 ore totali di training basate su alcuni assunti fondamentali, tra i quali: il valore dell’inclusione, l’impatto di stereotipi e pregiudizi sulla vita delle persone, l’importanza della consapevolezza di poter modificare linguaggi e comportamenti e di come la responsabilità individuale sia la prima forma di un cambiamento collettivo.: «Juventus vuole dare continuità e sostanza alle azioni intraprese. Attraverso la collaborazione con INDIVISA, abbiamo la possibilità di confermare il sostegno a Fondazione Libellula, realtà con la quale condividiamo i principi di inclusività, equità e rispetto. Dal 2022 collaboriamo alla realizzazione di importanti campagne di sensibilizzazione; investire in un percorso formativo strutturato, dedicato alle nostre persone, rappresenta un ulteriore passo in avanti nella costruzione di una consapevolezza condivisa»«Siamo particolarmente felici del progetto che Juventus ha deciso di sostenere – ha dichiarato– perché il cambiamento culturale sarà più facile se coinvolgiamo le nuove generazioni e diamo loro la possibilità di scoprire cosa sognano davvero e cosa sono in grado di fare, libere da stereotipi e pregiudizi di genere»«Abbiamo riscontrato una risposta fantastica alla nostra borsa “More Women in Football” da parte di tifose, tifosi, giocatrici e giocatori; siamo entusiasti di portare questo messaggio a un pubblico più vasto grazie alla nostra partnership con la Juventus. Oltre a promuovere un messaggio centrale per il marchio di INDIVISA e ripreso dai nostri fans, non vediamo l'ora di vedere le vendite fare la differenza, dal momento che la Juventus sosterrà la Fondazione Libellula».