'More Women in Football': la Juventus celebra 10 anni di crescita nel calcio giovanile femminile

AFP via Getty Images

DaIn occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Juventus riafferma il suo impegno nella crescita del calcio femminile, con un focus sempre maggiore sulla prossima generazione.Negli ultimi dieci anni, il club ha saputo costruire un percorso chiaro per le giovani atlete, trasformando il panorama calcistico e stabilendo nuovi standard nello sviluppo delle giovani calciatrici.Alcuni dati: da quando ha lanciato il programma di calcio giovanile femminile, Juventus ha ampliato il settore, che ora conta su squadre dall'Under 10 all'Under 19. Questa progettualità ha permesso di aumentare di ben sei volte del numero delle ragazze bianconere: il tutto avviene in un club competitivo, che fornisce supporto costante e aiuta la crescita delle giocatrici. Ogni anno, in media venti di loro vengono convocate nelle Nazionali giovanili di categoria (tra U16 e U19), altrettante acquisiscono un’importante esperienza in campo, andando a giocare in prestito nelle squadre di Serie A e Serie B.Numeri importanti, in controtendenza con statistiche che evidenziano come circa il 50% delle ragazze smetta di praticare sport entro i 15 anni a causa della pressione scolastica, delle preoccupazioni legate al proprio corpo e della mancanza di modelli di riferimento. Proprio per contrastare questa tendenza Juventus si impegna ogni giorno ad ampliare le opportunità di accesso al calcio e a garantire la partecipazione a lungo termine; l’espansione dei programmi giovanili e la conseguente maggiore visibilità sono fattori che aumentano le occasioni per crescere, come donne e calciatrici.In occasione della data di oggi, otto marzo, Giornata Internazionale della Donna, la protagonista della campagna della Juventus è Lisa Boattin, centrocampista della Juventus Women, fotografata nello spogliatoio insieme a due giovani giocatrici del settore giovanile (Under 11 e Under 13): uno scatto che rappresenta alla perfezione il suo ruolo di ispiratrice per le prossime generazioni. Fin da piccola, infatti, l’amore di Lisa per il calcio e per la Juventus ha segnato il suo cammino, e oggi lei continua a essere un esempio per le giovani atlete con la stessa passione e dedizione.«Da grande tifosa della Juventus, giocare con questa maglia è sempre stato per me un sogno – Le sue parole - A questo si aggiunge anche l’orgoglio di far parte di un club che sta facendo veramente tanto per il calcio femminile e per le nuove generazioni di giovani calciatrici. Grazie al lavoro e alla crescita quotidiana in un ambiente professionistico e ben organizzato, oggi le ragazze del nostro settore giovanile possono provare sin da piccole a realizzare il mio stesso sogno, cosa che per me alla loro età era impensabile»Non solo: per sottolineare e continuare nella sua mission, Juventus prosegue la collaborazione con il brand media INDIVISA, in un episodio speciale del podcast “More Women in Football: Juventus x INDIVISA”.Creato per ispirare le future generazioni di ragazze appassionate di questo sport, l’episodio vede la centrocampista della Juventus Women Hanna Bennison dialogare con la presentatrice sportiva Sirayah-Shiraz Koraltan, raccontando le sfide e i trionfi della sua carriera nel calcio professionistico.Juventus e INDIVISA restano impegnate a creare opportunità e visibilità per le donne nel calcio, garantendo che sempre più donne a tutti i livelli abbiano lo spazio per crescere.