Massimo Moratti, ex patron nerazzurro intervistato da Telelombardia ha ricordato i momenti felici della sua Inter, i successi con il triplete in primo piano, l'attuale stagione nerazzurra e sulla Juve: "​Tutto fu utile per arrivare a quel punto, tutto è servito per creare le condizioni per vincere, anche le disavventure dovute al fatto di dover fronteggiare una Juve che si comportava come si comportava e lottare contro un muro che sembrava incrollabile. Poi riuscimmo a sfondarlo e a trovare quelle soddisfazioni in cui avevo sempre creduto ma che a un certo punto sembravano impossibili". Eriksen? A giocatori così devi creare il tipo di gioco più appropriato e a quel punto sono loro che ti fanno vincere".