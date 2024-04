L'ex storico presidente dell'Inter Massimoè intervenuto ai microfoni di Radio 24. Parlando del derby in programma questa sera e soffermandosi sul nuovo presidente nerazzurro Steven. Le sue parole:"Resta? Bene. Non sai mai il nuovo come sia e Zhang mi sembra che abbia portato a casa un sacco di ottimi risultati. Poi che sia costretto a stare in Cina, non è colpa sua".