Massimo Moratti, intervistato da Il Mattino, ha svelato un retroscena sul cambio in panchina all'Inter tra Mancini e Mourinho: "Mancini? Lui è uno che non delude mai. Lui capisce le situazioni, comprende i momenti, sa qual è la giusta cosa da fare. È cresciuto molto anche negli ultimi tempi rispetto a quando era all’Inter. In realtà non sarebbe mai andato via se in una serata di sconforto non avesse detto che era arrivato alla fine della sua avventura all’Inter. Da quel momento persi un po’ di fiducia, pensai che lo avrebbe ridetto e chiamai Mourinho".