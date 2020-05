L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti risponde ad Andrea Agnelli che alcuni giorni fa aveva messo un like al post di un tifoso che non voleva lo scudetto a tavolino, perché "la Juve non è l'Inter". "C'è una leggerissima differenza - ribatte Moratti a La Gazzetta dello Sport -. Allora si trattava di una truffa, qui di un virus che ha paralizzato il mondo. Triplete Juve? Avranno altre occasioni. Se mi darebbe fastidio un loro en plein? Nessun record resiste in eterno. Di sicuro il Triplete non ce lo toglierà nessuno".



SCUDETTO - "Ora non è una priorità. Però l'Inter ha tutto per vincerlo".



LAUTARO CEDUTO - "Se arriva Messi, ci sto. E se Leo è impossibile, al posto del Toro vorrei Dybala​" CONTE VS MOU - "Non conosco abbastanza bene Conte per giudicare. Ma sono due martelli, ossessionati dal calcio, dalla voglia di dar tutto".