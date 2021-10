Massimo, a Radio Rai, ha commentato Inter-Juve."Non so se definirlo un rigorino, certamente questa situazione di ieri ha un po' rovinato la partita. Non mi è parso che dopo sette minuti ci fosse una scoperta incredibile da sovvertire una situazione. Mi pare una decisione che ferisce un sentimento di chi va a vedere partite di questo livello. Di principio gli arbitri lasciano giocare durante la partita, anche se a volte non succede, penso ai rossi in Bologna-Milan, in cui ci sono picchi di severità improvvisa. Il rigore ha cambiato la partita e non mi è sembrato qualcosa di grave o che obbligasse a intervenire eccessivamente"."Credo che sia un anno molto diverso dallo scorso. La squadra diverte, gioca bene, specie nei primi tempi, ma non ha ancora fiducia in sè stessa come quella dell'anno passato. I punti di distanza mette in condizione di non essere troppo sicuri da questo punto di vista"."Conte ha dimostrato di vincere, quindi bravissimo. Inzaghi è totalmente diverso, si è preso una bellissima responsabilità, però si trova fronte a far contento un pubblico diverso"."Sì, ma ieri il primo tempo ieri è stata una magnifica Inter e la Juve di contro molto deludente. Se vanno avanti così il derby diventa una partita bellissima, vincerla diventerebbe davvero importante"."Sì, con giocatori diversi e atteggiamento diverso, l'Inter ha tutti i mezzi per stare in alto. Nel primo tempo meritava molto di più".