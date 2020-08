1









Massimo Moratti torna a pungere la Juve dopo l'eliminazione dei bianconeri dalla Champions League: "Un conto è essere eliminati dal Paris Saint-Germain, altra cosa è andare a casa perché vieni eliminato dalla settima classificata del campionato francese - le parole riportate da Fanpage -. Onestamente, non c’è paragone. Io non ho consigli da dare. All’Inter per rivincere la Champions aspettammo 45 anni, la Juve è alle soglie delle nozze d’argento con il digiuno, magari riesce a vincerla prima di noi".