Intervistato da Il Fatto Quotidiano, l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, ha espresso la propria opinione sulle attuali difficoltà del club e sull'addio di Antonio Conte: "Preoccupato? Sì, la preoccupazione c’è per forza. Questi signori sono arrivati e hanno speso e costruito una grande squadra. Deve essere successo qualcosa di grave in Cina. Li hanno obbligati a mollare le attività. Steven Zhang vuole mantenere il passo, ma per quanto tempo? Su Conte: mancanza di sfida e di attaccamento, anche se è un professionista serio e ha fatto benissimo. Ma ha una forte mancanza di attaccamento".