Massimo, ex presidente dell'Inter, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, ha parlato del derby d'Italia: "Non è stata una brutta partita, le due squadre hanno giocato bene. Sono state prudenti, non è stata esaltante, non è stato il solito derby d'Italia nervoso, si sono comportati tutti abbastanza bene. Non ha avuto le solite caratteristiche di un Juve-Inter e forse direi anche meno male. Forse era talmente bella la giornata per lo sport italiano, soprattutto con un fantastico Sinner, che poi tutto è sembrato più modesto. Per l'Inter comunque il pareggio è un buon risultato. Abbiamo visto che due bei gol puliti, difese non eccezionali, ma due bei gol fatti gol".