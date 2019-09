Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti a margine dell'evento Milano Calcio City. A FcInterNews.it ha detto:"È partita bene, ha fatto molto di più di quello che ci si aspettava. In campionato non buttar via punti all'inizio può essere importantissimo".



NOVITA' RISPETTO AGLI ANNI SCORSI? - "Soprattutto Conte. Sta facendo molto bene, ha una grandissima vivacità: mette tutti in condizione di voler arrivare al risultato e trasmette questa voglia ai giocatori, che stanno rispondendo molto bene. Il paragone con Mourinho? I paragoni sono difficili tra le persone, ancora di più tra gli allenatori. Ma Conte mi piace, sì, è un ottimo allenatore".



PREFERISCE VINCERE CON JUVE O BARCELLONA? - "Si è costretti a vincerle sempre. In Champions per il pareggio con lo Slavia, se no sarebbe bastato anche un pari. In ogni partita devi partire con quel principio, e con la Juve è obbligatorio partire con questa idea".



L'INTER E' L'ANTI JUVE? - "Al momento sembra di sì".