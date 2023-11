Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex presidente dell'Massimoha detto la sua anche sulla lotta scudetto. Ecco il suo pensiero: "Questo primo tratto di campionato parla chiaro, l'Inter è la favorita per lo. La principale rivale? La, il non giocare le coppe può pesare nella corsa. Tra l'altro, questo è il mese in cui andremo a giocare anche a Torino, ma è presto per parlarne, vedremo in che condizioni arriveremo a quella partita dopo la nuova sosta. Per il momento, meglio concentrarsi solo e soltanto sull’Atalanta".