1









Massimo Moratti, presidente dell'Inter, ha parlato a calciomercato.com dopo essere risultato come vinccitore del sondaggio per il nerazzurro più amato. Ecco le sue dichiarazioni: “Avrei votato Facchetti per tutto quello che ha dato e per quello che ha significato negli anni per l’Inter e per noi interisti, sia da calciatore che da dirigente”.



Gli interisti hanno potuto votare anche i meno simpatici, le sorprese sono Nedved terzo e Wanda Nara quinta.

(Ride divertito, ndr) “Non me li aspettavo così in alto e in effetti non ho una spiegazione. Nedved fu autore di un fallo che costò un infortunio a Figo, mentre Wanda Nara a un certo punto ha disturbato l’equilibrio dell’ambiente. Ma deve rimanere una cosa spiritosa”.



I colpi del futuro?

“Mbappé ha più classe, ma mi lasci dire che andrei su Haaland. Mi intriga di più perché nel vederlo giocare mi dà ancora la sensazione di essere un po’ grezzo e allora penso a cosa potrebbe combinare quando il tempo e le gare lo porteranno ad essere più maturo. Haaland mi incuriosisce di più, io comprerei lui”.



L’allenatore che ha accontentato più di tutti?

“Lippi, credo di avergli preso tutti o quasi quelli che mi ha chiesto”.



West era così strano come lo raccontano?

“Confermo tutto, assolutamente. Si presentava nel mio ufficio vestito da sacerdote africano. Matto, ma che forte che era in campo. E come tutti i matti, aveva anche un gran cuore”.