Massimo, ex presidente dell'Inter, ha parlato così a Kiss Kiss Napoli: "Spalletti? Sta facendo qualcosa di eccezionale con un gioco bellissimo. I tifosi si stanno divertendo tanto, la speranza è che il Napoli continui così. Non so che conseguenze possano avere i Mondiali, ma se il Napoli riesce a mantenere lo stesso entusiasmo diventerà una cosa seria e se lo meriterebbe. Il Napoli può vincere anche la Champions League se dovesse mantenere questo entusiasmo".