L'ex presidente dell'Inter Massimoha parlato a tutto tondo in un'intervista al Messaggero. Dai nerazzurri alla Serie A, passando per il suo José: "Sono molto contento per Josè, è una grande opportunità per lui e per i tifosi della Roma. E' un allenatore che dà grande fiducia e sono sicuro che tutti si sveglieranno contenti la mattina. Mou fa quest'effetto, il suo arrivo alla Roma è l'incastro giusto. Ha voglia di vincere come ha sempre fatto, è felice e carico. Scudetto? Non credo che ne parlerà, è consapevole che è un obiettivo complicato ma non impossibile. Ci crede, vuole farlo. Non credo che si limiti a lottare per il terzo o quarto posto".