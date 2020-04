Dopo le frasi di ieri su Leo Messi, l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, ha fatto chiarezza al Mundo Deportivo: "Questo è il mio sogno da tifoso. Non governerò più nel club, non ho discusso di questo argomento con i nuovi proprietari del club. Mi è sempre piaciuto Messi, ma ripeto che il mio commento non era da manager ma da tifoso".