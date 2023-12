L'ex presidente dell'Inter Massimoha parlato così ai microfoni di Calcio In Pillole:"Paragone con l’Inter del Triplete? Non dirò mai di sì! Quella del Triplete era speciale. Devo dire che però questa Inter è fortissima e ci si avvicina tantissimo, che non ha nessun punto debole, però quella era sinceramente speciale, uomo per uomo".