Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha parlato a Radio Rai, nella trasmissione Radio Anch'io Sport.



IN CONTEMPORANEA - "Sarebbe più interessante e giusto se le prime quattro giocassero tutte lo stesso giorno e allo stesso orario".



L'INTER - "I numeri dicono questo ma il campionato ogni domenica mette in pista qualcosa di nuovo. I nerazzurri hanno fatto il passo giusto e hanno convinto, giocando davvero bene".



DYBALA-LUKAKU - "Dybala lo prenderei sempre, lo considero davvero forte. Credo che comunque un centravanti serva, se non sarà Lukaku ne servirà comunque uno nuovo in vista della prossima stagione".



JUVE FUORI? - "Non credo che la Juve sia fuori dai giochi, purtroppo. Riesce sempre a vincere in qualche modo e le prime tre dovranno fare attenzione ai bianconeri, che non si arrendono mai".



PLUSVALENZE - "Non conosco abbastanza bene la vicenda ma non penso che possa finire in un dramma. Ci saranno ammende e credo che le società abbiano imparato la lezione. Il calcio costa, non bisogna inventarsi cose per far finta che non costi".