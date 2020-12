L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha parlato a Radio Anch’io lo Sport, soffermandosi sulla lotta al campionato: "Il Milan è sorprendente e sta giocando molto bene. Anche ieri ha avuto una partita di quelle che capitano quando stai funzionando, che sono dure, eppure ha saputo rimontarla. Senza Zlatan Ibrahimovic, che quando non c'è si pensa possa essere utile e invece se non c'è capisci quanto sia imprescindibile. La Juventus fa sempre paura perché ha giocatori fortissimi. L'Inter dovrebbe avere proprio la spinta di carattere. Quel che deve distinguere la squadra è il cuore, la voglia di raggiungere la vittoria. L'allenatore è bravo, se si calma. Altrimenti non vince niente. L'ora o mai più non c'è ma certamente non vincendo ci sarebbero polemiche che non facilitano".