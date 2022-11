A Sky Sport, Massimoparla così dell'Inter dopo il ko con la Juventus: "Servono interventi per evitare queste cose e siccome è un po' che succede, l'intervento poteva essere anche precedente. Non mi dispiace il gioco, perché l'Inter fa partite bellissime con squadre buone, ma poi quando arriva all'alto livello italiano stecca, con l'eccezione delle partite contro il Barcellona. Bisogna capire se non sia un complesso dei giocatori che magari non si sentono a livello degli altri".