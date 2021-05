In una giornata così importante per l'Inter, con l'addio di Antonio Conte in un clima di ridimensionamento nerazzurro, l'ex patron Massimo Moratti ha parlato a Calciomercato.com: "Zhang non lo fa mica apposta ad avere una situazione societaria così delicata. Comunque l'Inter ha un futuro anche senza Conte. Non mi permetto di giudicare le scelte e il carattere di ciascuno. Simone Inzaghi? Non do giudizi personali sulle scelte del club circa il nuovo allenatore. Cerchiamo di accontentarci, abbiamo vinto un campionato bellissimo. I cambiamenti fanno parte della vita, magari portano a delle cose positive."