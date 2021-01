4









L'ex presidente Massimo Moratti ha parlato ai microfoni di Tuttosport, della 'sua' Inter ma anche della corsa scudetto con la Juventus: "I bianconeri hanno la stessa proprietà da cent'anni e anche per questo dimostrano una gran forza. Dal punto di vista del campo invece il gap tra Inter e Juve si è ristretto grazie ai nerazzurri che stanno giocando bene. Il fatto di evidenziare questa distanza sia più una tattica di Conte per far concentrare i suoi giocatori e trasmettere il messaggio di vincere contro la Juve fortissima".



PIRLO - "Per lui è tutto nuovo, in tanti si dimenticano quanto sia complicato fare l'allenatore rispetto a scendere in campo. Pirlo è intelligente e sta imparando molte cose. E' chiaro che qualche intoppo ci può stare, ma se arrivano sulla panchina di una squadra che ha vinto nove scudetti le conseguenze sono maggiori. Penso che comunque la società l'abbia messo in conto, perché quest'allenatore l'ha scelto per il futuro. Scudetto? L'Inter può tranquillamente pronunciare questa parola, mica siamo il Sassuolo. Poi uno non lo fa per scaramanzia...".