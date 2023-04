Massimoa gamba tesa. L'ex presidente e proprietario dell’Inter, ha parlato durante un’intervista per i microfoni di Radio Radio: "Spero, da tifoso, che si faccia bene. L'inchiesta sui conti della Juventus? Non voglio parlarne perché non ho capito molto di questa vicenda. Sono orgoglioso che l'Inter sia rimasta fuori da quanto accaduto con Calciopoli"."Tutti attaccano Zhang, ma finora ha sostenuto bene il club e non ci sono alternative per l'Inter. Vedo in giro solo fondi che vanno e vengono, non è possibile pretendere una famiglia, per di più italiana, alla guida... Zhang ha messo nelle mani dell'allenatore una squadra forte che però non riesce a far funzionare. Il tecnico e i dirigenti dovrebbero cooperare al meglio".