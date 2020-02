Intervistato sulle frequenze di Radio Deejay, Massimo Moratti, ex presidente nerazzutto, ha parlato del rinvio di Juventus-Inter: "Penso che sia giusto stare attenti per evitare che avanzi. È comunque incredibile che abbiano rinviato tutto".



CONTE – "È molto legato al suo lavoro. È attento, tenace e bravo. Ha aumentato il valore di ogni calciatore che ha avuto a disposizione".



ICARDI – "Non lo so. Io lasciavo libertà di espressione. Forse avrei gestito la questione diversamente, ma solo perché siamo persone diverse. Avrei cercato di mettere la cosa su un piano meno drammatico. Poi forse sarebbe finita allo stesso modo, ma almeno sarebbe stata una questione meno drammatica".



SCUDETTO – "Ci sono Inter, Juventus e Lazio che gioca benissimo e che ha giocatori bravissimi".