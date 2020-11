"La Juve resta la favorita dello scudetto, la qualità della rosa fa la differenza". Parola di Massimo Moratti, che ai microfoni di Leggo ha spiegato: "Pirlo si sta adattando a fare l'allenatore, i bianconeri continueranno a crescere e più passano gli anni e più sarà difficile fermarla per chi punta allo scudetto". Poi, sulla 'sua' Inter: "Hanno ragione Conte e Lukaku, non è una grande squadra. Le parole dell'allenatore e dell'attaccante sono state giuste, servono per spronare anche il resto dello spogliatoio".