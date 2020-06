L'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, ha parlato dell'attuale stagione in Serie A, intervistato da Sabato Sport su Radio Rai 1. Ecco le sue parole sulla corsa Scudetto tra Juventus, Lazio e Inter: “E’ talmente strano questo campionato che certamente può dare qualsiasi tipo di risultato, puo’ non essere una lotta a due. Metto Juve e Lazio sullo stesso livello, l’Inter sarebbe una grande sorpresa ma ce la si può aspettare. Bisogna avere fiducia, la partita di Napoli era la prima, non era facile, ma Conte dà fiducia perchè la squadra possa fare bene“.