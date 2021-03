3









Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: "Il risultato di Milano ha fatto sì che l'Inter abbia acquisito un buon vantaggio Il Napoli ha meritato la vittoria sui rossoneri, rientrando a pieno merito nella corsa per la Champions League. La scaramanzia è d'obbligo nel calcio, meglio non dir nulla. Ma credo che l'Inter possa amministrare il vantaggio. La Juventus ha una gara in meno, ma ce l'ha col Napoli".



RONALDO - "Era rosso, però Ronaldo non è un calciatore cattivo: lo scontro è stato accidentale".