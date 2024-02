Massimo, ex presidente dell'Inter, ha parlato a Rai Radio 1, tornando anche sullo scontro con la Juve: "Molto sinceramente l’Inter è molto più forte delle altre, per conto mio. Poi dopo c’è la Juventus, che dà fastidio con questo modo di giocare pragmatico: bisogna starci attenti. Però l’Inter quest’anno dà l’impressione di avere un bel gioco, oltre a essere pratica e a vincere le partite. Chi vince non lo so, ma se lo merita perché sta facendo molto bene. Sta crescendo come la gente si aspettava, infatti suscita un tifo notevole e un grande appoggio da parte di tutti gli interisti".