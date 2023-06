L'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha rivelato un curioso retroscena di mercato legato alla Juventus.'Riva era ambito dai grandi club, anche l'Inter avrebbe voluto prenderlo, ma Herrera lo vedeva come un 'tappo' per Facchetti. Ci provò la Juve, parlandone in ufficio mio papà chiese quanto costasse. L'idea, allora, fu quella di acquistare il Cagliari e di avvisare l'informatore della Juve che era cambiata la proprietà e che Riva sarebbe rimasto in Sardegna'.