A Lido di Camaiore, in provincia di Lucca, la Juve e l'Inter tengono banco nei pensieri dell'ex presidente nerazzurro Massimo Moratti. Lo storico dirigente interista ha parlato della griglia di partenza della prossima stagione: "I bianconeri partono certamente da favoriti - si legge tramite l'agenzia Ansa -, ma l'Inter sta allestendo un ottima squadra, seguendo le indicazioni di Conte". Il presidente, in Toscana per il premmio Versilia Football Planet, ha poi parlato del caso spinoso riguardante Mauro Icardi: "Il caso di Mauro è più spinoso di quelli che ho affrontato e provato a risolvere durante la mia gestione. Se dovesse finire alla Juventus i bianconeri diventeranno super".