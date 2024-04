Le parole di Massimo, ex presidente dell'Ia Il Giornale:"Tutte le squadre non stanno benissimo da un punto di vista finanziario ed economico. Tutte lottano con i debiti. Non conosco l’operazione, ma demandare il limite con una Champions così ricca come quella che ci aspetta potrebbe dare la possibilità di superare il problema. Zhang assente? Non credo faccia apposta a stare via, fosse per lui sarebbe qui".