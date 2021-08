Massimoha parlato a Repubblica di, queste le sue parole: "Essere in minoranza in un club di calcio serve a poco. Al momento non penso ci siano le condizioni per una cordata italiana alla guida del club, a prescindere da me e dalla mia volontà. Certo sarebbe bello che, in caso di cessione, la nuova proprietà fosse appassionata. Agli Zhang, gli interisti devono essere grati per come hanno fatto le cose finora. Interspac? Stiamo a vedere. I promotori sono molto motivati, bisognerà capire come andranno avanti. È un'iniziativa a cui guardo con interesse".