L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, ha concesso un’intervista a Fanpage.it, a 10 anni dalla vittoria della Champions League che aveva regalato all’Inter uno storico triplete: “Spero possa restare nella memoria come una squadra che ha suscitato felicità, è la cosa migliore che posso pensare di un ricordo. Tutto è partito con la scelta di Mourinho. È stata decisiva e ci ha fatto credere che si potesse raggiungere una cosa di questo tipo”.



SULLA JUVE – Moratti ha parlato anche di Juventus, arrivata due volte in finale di Champions e vicina alla conquista del triplete: “Diciamo che non sono stato un tifoso sfegatato della Juve in quelle finali”.