Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo As soffermandosi anche sul sogno del mercato nerazzurro, Leo Messi: “L’Inter è arrivata bene alla finale, acquisendo sicurezza partita dopo partita e battendo avversari difficili, ma il Siviglia ha una grande tradizione in questa competizione e questo nel calcio fa la differenza. Vincere l’Europa League è molto importante, genera ai calciatori la consapevolezza di far parte di un club vincente ed è anche una grande spinta per il prossimo corso”.



CAPITOLO CONTE - “Tutto dipende dal rapporto col presidente, le capacità non sono in discussione e ha ottenuto ottimi risultati”.



SU LAUTARO - “Ha un potenziale incredibile, è un talento. Ora mostra ottime cose, ma presto esploderà ancora di più. Non saprei se è meglio trattenerlo a tutti i costi o se invece conviene lasciarlo andare. Ibrahimovic-Eto’o fu un’operazione conveniente per entrambi i club, anche se è per l’Inter che ha avuto effetti fantastici. Poi dipende da come verrebbe sostituito Lautaro, noi Ibra l’abbiamo scambiato con Eto’o… Se mi piacerebbe avere Suarez? Eto’o non aveva 33 anni, ma certo, l’uruguaiano è fantastico. È intelligente e tecnicamente molto forte”.



SOGNO MESSI - “Immagino che l’Inter ci abbia già provato, ho visto quella pubblicità di Suning con la sagoma dell’argentino in Duomo e questo mi fa pensare che sia già stata presa un’iniziativa. In caso contrario, penso che lo faranno presto. Non si tratta di un’operazione semplice dal punto di vista economico, è chiaro. Ma il più grande ostacolo è la volontà di Messi. Devi capire se vuole davvero lasciare il Barcellona e questo non è chiaro”.