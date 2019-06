"Sono in attesa di vedere come vanno le cose e sono certo che andranno benissimo perché è bravo", così Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha parlato dell'arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra, come riportato oggi da Il Giorno. Non c'è spazio per le polemiche, dunque, considerando il passato alla Juventus del tecnico. E, come racconta Sport Mediaset, anche la grande maggioranza dei tifosi la pensa come Moratti, di fatto allontanando le polemiche e le accuse lanciate nella mattinata di ieri dalla Curva Nord, tramite un comunicato ufficiale. Che, per altro, è sparito dal profilo Facebook del gruppo ultras nelle ultime ore.