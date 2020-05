3









Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, è intervenuto ai microfoni della Domenica Sportiva soffermandosi sull’attacco di Chiellini all’ex nerazzurro Balotelli: “Sono dello stesso pensiero di Tardelli. Le parole pronunciate da Chiellini mi hanno provocato dispiacere, perché è un ragazzo molto intelligente, per bene e mi è simpatico. Il suo sfogo per me è senza ragione, mi ha colto di sorpresa e mi è dispiaciuto. Soprattutto per Mario, perché è un bravo ragazzo, e mi spiace che venga sempre trattato in questa maniera”.



SU ICARDI – “Icardi immagino sia un capitolo chiuso per l’Inter, sarà il Paris Saint-Germain a decidere il suo futuro, se tenerlo o scambiarlo perché un giocatore molto forte e può essere vantaggioso sia tenerlo il prossimo anno che scambiarlo per un obiettivo di mercato”.