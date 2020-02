Massimo Moratti alla vigilia di Juve-Inter. L'ex presidente nerazzurro ha parlato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport dichiarando: "Quale juventino mi piacerebbe vedere nell'Inter e preferirebbe non avere contro? Troppo facile pensare a Cristiano Ronaldo. Allora dico Chiellini, un vero duro con grande spirito di squadra. Speriamo che non giochi per essere al meglio negli impegni successivi".



A Repubblica l'ex numero uno dell'Inter ha aggiunto: "​Juventus-Inter a porte chiuse, un rammarico da tifoso? Assolutamente no, decisione giusta". Ma c'è il rischio rinvio...