Bedy, a TMW, parla così del caos Juve: "Vorrei non saperne niente, sono cose brutte per il calcio, per l'Italia e per tutti. Spero che sia meno grave di quello che sembra. Mi ricordo quando mio padre mandò in campo i ragazzini. Mi dà molto fastidio perdere contro la Juve, più che con tutte le altre. Futuro Inter? Non posso saperlo, vedremo che cosa succede. Posso dire che Zhang è una persona molto per bene, e penso che stia iniziando a capirci di calcio. Spero che le cose vadano sempre bene per noi interisti, che abbiamo sempre voglia di vincere".