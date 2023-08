Intervistato da Il Fatto Quotidiano l'ex-patron dell'Inter, Massimoha toccato tanti temi, dalla lotta scudetto a Calciopoli.- "Mi pare che regni l’equilibrio, anche se il Napoli resta la squadra più forte e non mi aspettavo la falsa partenza delle romane".- "Non mi aspettavo che fosse ancora in ballo questa vicenda. È giusto e normale che sia finita così".