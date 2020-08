La finale di Europa League dell'Inter si avvicina (venerdì sera contro il Siviglia) e su Tuttosport si può leggere un'intervista a Massimo Moratti che, partendo da questo trofeo, svaria a tutto campo sulle questioni di casa Inter, tra cui ovviamente la rincorsa alla Juventus. "Battere la Juve in campionato? A prescindere che la Coppa si vinca o meno - ha detto l'ex patron nerazzurro - il percorso in questa Europa League d'agosto è utile soprattutto per questo. Ora infatti c'è la consapevolezza di avere le doti e le qualità necessarie per poter competere in campionato".