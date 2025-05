Moratti: 'Sono affezionato all'Inter che ha perso uno Scudetto per una 'ladrata' della Juventus'

Moratti sulla Juventus

L'ex presidente dell'Inter Massimoha concesso un'intervista a La Gazzetta dello Sport. In questa chiacchierata ha ripercorso i suoi anni alla guida del club, tra testa a testa con la Juventus per gli scudetti e le trattative di mercato. Ad infiammare i tifosi bianconeri però sono le dichiarazioni sulla Vecchia Signora. Le sue parole:"Se sono affezionato anche a squadre nerazzurre che non hanno vinto? Dipende cosa si intende, perché quella del Triplete ha fatto la storia ma sono affezionato anche ai meravigliosi ragazzi del 1998 che non vinsero lo scudetto solo per una 'ladrata' della Juve".

La Juventus di quegli anni era un muro, e oltre quel muro non si poteva andare. Toglieva speranze per quello che c'era dietro e in quel senso faceva disperare. Quando siamo riusciti ad andare oltre abbiamo vinto tutto. Calciopoli? Rimane una delle più brutte pagine del calcio italiano, un periodo da dimenticare. All'estero non ho mai avuto un nemico fisso, anche se il Manchester United ci ha fatto soffrire".





