Alvaro Morata si gioca tutto per la Juve. La sprona, vuole vincere e soprattutto vuole restare. Perché? "Perché Morata - scrive Tuttosport - a Torino sta decisamente bene, con la maglia della Juventus si esalta più che in altre piazze e non ha alcuna intenzione di sfilarsi di dosso i colori bianconeri fortemente voluti in estate. Per questo confida in una più che probabile conferma, più facilmente con un rinnovo del prestito dall'Atletico (per 10 milioni di euro) che attraverso un riscatto definitivo a fronte di 45 milioni in un colpo solo".