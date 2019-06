Un addio annunciato, ma che comunque Simone Padoin ci ha tenuto a chiosare con un saluto vero, convinto, sincero. L'ex jolly della Juve ha dato l'ultimo saluto al Cagliari dopo tre anni belli e importanti: tanti messaggi apparsi sulla sua bacheca Instagram, dove l'esterno ha lasciato un bel messaggio per i tifosi sardi. Tra questi è arrivato anche il commento di Alvaro Morata, attaccante dell'Atletico Madrid e suo vecchio compagno alla Juventus. "Vieni all’Atletico, Pado!", le parole scritte da Alvaro, che al momento si trova a Ibiza, in vacanza con i suoi due gemelli e la moglie italiana Alice Campello. E chissà che il Pado non sia tentato...